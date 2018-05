Trainingskamp en oefenduels AZ in Zeeland

Raymond Wolff in actie namens het Zeeuws Elftal tegen Willem II (foto: Paul ten Hacken)

AZ, dat afgelopen seizoen op de derde plaats eindigde in de Eredivisie en zich kwalificeerde voor de voorronde van de Europa League, bereidt zich in Zeeland voor op de nieuwe competitie. De ploeg uit Alkmaar is van 9 tot en met 14 juli op trainingskamp in Zeeland en zal twee wedstrijden spelen in de provincie. De tweede wedstrijd is op zaterdag 14 juli. Dan speelt AZ op het veld van GOES tegen het Belgische Lokeren.

De wedstrijd in Bruinisse wordt georganiseerd door de Stichting Zeeuws Elftal en voetbalclub Bruse Boys. De club organiseert ook een bijeenkomst voor ondernemers die de komst van AZ naar Bruinisse mogelijk hebben gemaakt.

Vorig jaar speelde het Zeeuws Elftal tegen Willem II en ADO Den Haag. Nu dus tegen AZ. "We zijn er erg blij mee dat het gelukt is om een aansprekende tegenstander naar Zeeland te halen', zegt voorzitter Kees Roelse van Stichting Zeeuws Elftal.

