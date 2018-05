Deel dit artikel:











Remon de Vlieger trekt overschrijving naar VC Vlissingen in

Voetballer Remon de Vlieger is teruggekomen op zijn besluit om GOES te verlaten voor VC Vlissingen. De middenvelder gaat geen overschrijving aanvragen en blijft bij GOES, dat nog in de race is voor promotie naar de Derde Divisie.

Remon de Vlieger aan de bal namens GOES (foto: Rene van der Vliet) Volgens De Vlieger zijn zijn persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor hij terugkomt op zijn besluit om naar VC Vlissingen te gaan. "Ik zou eerst weer gaan zaalvoetballen bij Groene Ster, maar dat ga ik niet meer doen omdat ik vind dat het met mijn studie niet goed te combineren is. Het wordt gewoon te druk", aldus De Vlieger, die sportkunde aan de HZ studeert, maar in Rotterdam aan zijn afstudeerscriptie werkt. Karelse niet blij "Toen ik dat besloten had, zei mijn gevoel dat ik beter bij GOES kon blijven", aldus de 25-jarige middenvelder. De Vlieger heeft Vlissingen laten weten dat hij volgend seizoen niet aan de Irislaan gaat voetballen. "Trainer John Karelse was niet blij en dat snap ik wel", vertelde De Vlieger.