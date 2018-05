Deel dit artikel:











Files bij Vlissingen door werk aan het spoor

Tussen Vlissingen en Goes wordt dit weekend aan het spoor gewerkt. Daarom is de overweg in de Sloeweg aan het einde van de A58 in Vlissingen het hele weekend afgesloten voor het verkeer, dat moet omrijden via de spoorwegovergang in de Edisonweg, bij de HZ. Omdat het erg druk is, veel mensen willen tegelijkertijd naar het strand, zijn er opstoppingen.

'Vernieuwingstrein' bij NS-station Oost-Souburg (foto: Koen van Dijen/Omroep Zeeland) File Ter hoogte van Oost-Souburg staat op de A58 in de richting Vlissingen dan ook de hele dag tot nu toe al een file van ongeveer een kilometer. Vandaag en morgen vervangt ProRail de spoorstaven en de dwarsliggers tussen Oost-Souburg en Vlissingen. Daarbij wordt een grote vernieuwingstrein ingezet. Om te voorkomen dat automobilisten tóch proberen over de overweg in de Sloeweg te rijden, zijn verkeersregelaars ingezet. Ook op de A58 richting Vlissingen staat al de hele dag tot nu toe een file voor de Vlaketunnel. Rond 11.00 uur is er namelijk een ongeluk gebeurd bij de tunnel en gecombineerd met de drukte op wegen Zeeland in zorgde dat op voor een file van een kilometer of zeven voor de tunnel. Lees ook: Geen treinen dit weekend door werk aan het spoor