GOES oefent tegen ADO Den Haag

Tommie Beugelsdijk van ADO Den Haag (foto: Paul ten Hacken)

De wedstrijd wordt op het veld van GOES gespeeld op Sportpark Het Schenge.

ADO Den Haag eindigde het afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Eredivisie en plaatste zich voor de playoffs. Het lukte ADO Den Haag daarin niet om zich te plaatsen voor de voorronde van de Europa League.

Ook vorig jaar was ADO Den Haag in Zeeland te gast. Toen was de club met 3-1 te sterk in Yerseke voor het Zeeuws Elftal en won de ploeg van Groenendijk met 0-7 van Serooskerke.