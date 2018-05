Hoek loopt tegen eerste nederlaag in 2018 op

Rik Impens maakte zijn rentree bij Hoek na een blessure (foto: Orange Pictures)

Hoek-trainer Jannes Tant nam geen risico's in zijn opstelling met het oog op de nacompetitie. Zo begon de van een blessure herstelde topscorer Rik Impens (foto) op de bank. De Belg viel in de tweede helft nog wel in om wedstrijdminuten te maken. Hij lijkt klaar voor de nacompetitie.

Na de 0-1 van Peters kwam Hoek beter in de wedstrijd en kreeg de ploeg kansen via Akindayini, Leroy en Ceesay, maar de keeper van Achilles Veen redde telkens goed. In de slotfase van de eerste helft scoorde Wilborts 0-2.

Eerste nederlaag in kalenderjaar

Hoek, dat in het kalenderjaar 2018 nog niet verloren had, kwam in de slotfase nog op 1-2 door een doelpunt van Ruben Besuyen.

Nacompetitie

Dinsdag begint de nacompetitie waarin Hoek gaat spelen voor promotie naar de Derde Divisie. De ploeg van Jannes Tant begint in de eerste ronde met een thuiswedstrijd tegen Spijkenisse. Zaterdag volgt de return. Hoek kan dan waarschijnlijk nog geen beroep doen op Thomas van Renterghem, die nog herstellende is van een blessure.

Scoreverloop

0-1 Peters (12)

0-2 Wilborts (37)

1-2 Besuyen (87)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Verbrugge, Van Den Bergh, Beshliaha, Verwilligen, Vandepitte, Vitukynas (Impens/63), Leroy, Akindayini (Zeegers/63), Ceesay (Besuyen/63)