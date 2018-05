Zou ú het durven; op de knop drukken in het crematorium?

Iedereen heeft zo zijn eigen mening over de knop. "Ik heb een chronische ziekte en heb alles al geregeld. Ik heb besloten straks alleen naar de verbrandingsoven te gaan", zegt de 80-jarige Lenie uit Goes. De evenoude Nelly Otte is er ook zeker van dat ze gecremeerd wil worden, maar bij de uitvaart van een dierbare zou ze zelf niet op de knop kunnen drukken. "Ik vind het griezelig, ik weet ook niet of mijn nabestaanden dat willen, maar de keus is aan hun", zegt Otte.

Positieve reacties

In sommige crematoria in Nederland is het al langer mogelijk om de knop te bedienen en volgens locatiemanager Margit Mijnsbergen reageren veel mensen daar positief op. "Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat nabestaanden het niet als heel mooi ervaren. Het is het begin van het rouwproces, omdat dit het allerlaatste is wat ze kunnen doen voor hun overleden dierbare", zegt Mijnsbergen.

Dit is de knop waar je als nabestaande op kunt drukken om de kist in de oven te laten gaan (foto: Omroep Zeeland)

Naast het op de knop drukken van de verbrandingsoven kunnen nabestaanden ook de as uit de oven zien komen. "We bieden het niet actief aan, maar mocht dat een wens zijn van iemand dan kunnen we dat regelen. Zolang de nabestaanden maar op een mooie manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare, dat is het belangrijkste!, zegt Mijnsbergen.

