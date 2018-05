Bruse Boys neemt afscheid van eerste klasse met nederlaag

(foto: Facebook)

De eerste twintig minuten was er weinig aan de hand voor Bruse Boys tot dat Marruchen Zimmerman de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. En eigenlijk was daarmee alles gezegd over de eerste helft. In de tweede helft stuurde trainer Marco Groeneveld een ongewijzigde formatie het veld in.



Maar toen het tien minuten later 0-2 werd door Edinho Pattinama vond Groeneveld dat hij toch moest wisselen. Het was Jochem Vogel die in de ploeg kwam en dat resulteerde zo'n minuut of vijf later in een doelpunt van Yarick Dorst die de aansluitingstreffer scoorde en daarmee 1-2 op het bord zette. Hoewel Bruse Boys in de slotfase nog een kans op de gelijkmaker kreeg bleef het 1-2.



Laatste

Bruse Boys was al gedegradeerd en is op de 14e en laatste plaats geëindigd. De Schouwse ploeg keert na een jaar weer terug naar de tweede klasse.

Scoreverloop

0-1 Zimmerman (21)

0-2 Pattinama (54)

1-2 Dorst (60)



Opstelling Bruse Boys

Giljam, Ketting (Vogel/57), Domenique van den Berge, Vroegindeweij, Pronk, Hoep, Potappel, Den Hollander (Koen van den Berge/74) , Dorst, Van 't Hof, Adelaar (Mats Willemse/74)