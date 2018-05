Deel dit artikel:











Kloetinge boekt ruime zege maar eindigt als derde

Kloetinge is op de derde plaats geëindigd in de 1e klasse B. Hoewel Kloetinge weinig moeite had met laagvlieger Nieuwenhoorn en met 6-1 won, kon het Brielle, dat ook won, niet passeren in de stand. Als Kloetinge tweede was geworden, had het een ronde minder hoeven spelen in de nacompetitie. Nu speelt het tegen DTS Ede, dat op de derde plaats in de 1e klasse C eindigde. Kloetinge begint op 2 juni het tweeluik met een uitwedstrijd in Gelderland.

Tom de Bonte scoorde twee keer voor Kloetinge (foto: Joep Zoeteweij) Het werd al vroeg duidelijk dat Kloetinge vandaag weinig te duchten had van Nieuwenhoorn. Na 12 minuten kwam de ploeg van Marcel Lourens op voorsprong toen Maarten van Vooren een steekbal goed afrondde. Enkele minuten later verdubbelde Kloetinge de voorsprong al; Remco van Tiggele zette een knappe één-twee op met Valentijn van Keulen en scoorde zelf. Na een ruim halfuur spelen deed Tom de Bonte een duit in het zakje; hij was als eerste bij een bal die de keeper losliet en tikte de 3-0 binnen.



Gino Secreve beleefde een ongelukkig debuut, hij werkte de bal langs zijn eigen doelman en zette zo de enige goal voor Nieuwenhoorn op het scorebord. Nog voor rust herstelde De Bonte de marge, hij schoot de bal van afstand achter de keeper van de bezoekers.



Na rust bleef Kloetinge de betere ploeg en scoorde het nog twee keer van afstand: Van Tiggele maakte zijn tweede en ook Van Keulen mocht nog een streepje bij zijn naam zetten.



Scoreverloop:



1-0 Van Vooren (12)

2-0 Van Tiggele (18)

3-0 De Bonte (36)

3-1 Secreve (37, e.d.)

4-1 De Bonte (42)

5-1 Van Tiggele (62)

6-1 Van Keulen (73)



Opstelling: Lentink, Wuyts, Secreve (Özgan/57), De Jonge, Jansen, Mulder (Schuit/46), Van Keulen, Van Tiggele, De Bonte, Van Vooren, Van der Poel (Quinten/67)