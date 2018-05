Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 26 mei

Uitslagenbericht (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Ruben Besuyen maakt het enige doelpunt voor Hoek in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Achilles Veen. Hoek was al zeker van een plek in de nacompetitie.

Lees ook:

1e klasse B

Kloetinge sluit het seizoen af met een ruime overwinning op Nieuwenhoorn. Tom de Bonte en Remco van Tiggele scoorden beiden twee keer in de 6-1 winst, Maarten van Vooren en Valentijn van Keulen scoorden ook voor Kloetinge. Door deze overwinning eindigt Kloetinge op de derde plaats en zal het in de nacompetitie uitkomen tegen DTS Ede.

Bruse Boys, dat al gedegradeerd was, verloor met 2-1 van Deltasport. Yarick Dorst scoorde voor Bruse Boys.

Lees ook:

2e klasse E

Opluchting bij Oostkapelle: het gaat de nacompetitie in ten koste van Arnemuiden, dat één doelpunt te kort kwam om Oostkapelle te passeren. Onderin is het opvallend dat Terneuzense Boys met één punt nacompetitie tegen degradatie ontloopt en door een goede derde periode zelfs om promotie mag spelen.

3e klasse A

Yerseke is kampioen en speelt volgend jaar in de tweede klasse. De ploeg van trainer Harro Hazelaar kwam nog wel op een 0-1 achterstand maar boog dat uiteindelijk om neer een 5-1 overwinning. Onderin is Wemeldinge na een seizoen in derde klasse weer gedegradeerd naar de vierde klasse.

3e klasse B

Rillandia weet rechtstreekse degradatie te voorkomen en moet nu de nacompetitie in voor lijfsbehoud in de derde klasse. Ook voor Duiveland duurt het seizoen nog iets langer, want de Schouwse club moet ook proberen via de nacompetitie erin te blijven. Krabbendijke won met 8-0 van Duiveland, mede door een hattrick van Pierre Bergo.

4e klasse A

Zeeland Sport heeft de laatste competitiewedstrijd van haar bestaan met 9-2 verloren van Veere. Bij rust leidde de Vlissingse ploeg, die na dit seizoen ter ziele gaat, nog met 1-2, maar kampioen Veere liet geen stunt toe. Noormannen en Patrijzen sluiten, zoals verwacht, bij Luctor Heinkenszand aan in de nacompetitie.



4e klasse B

Vrederust pakt de derde periodetitel en gaat samen met Apollo en Smerdiek de nacompetitie voor promotie in. DwO'15 staat met lege handen.

Hoofdklasse A vrouwen

IJzendijke verliest kansloos na een 0-4 ruststand met 0-8 van Ter Leede 2. Daardoor degradeert de ploeg van trainer Eric Vanhijfte naar de 1e klasse.

Lees ook: