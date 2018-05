Yerseke is kampioen en gepromoveerd naar tweede klasse

Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Even leek het nog mis te gaan vanmiddag toen Yerseke op een 0-1 achterstand kwam tegen VCK maar kort voor rust wist de Bevelandse club dit weer recht te trekken. Het werd uiteindelijk 5-1. Hierdoor promoveert Yerseke na zes seizoenen weer terug naar de tweede klasse.



"Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben zelf steeds gedacht dat het pas op de laatste speeldag beslist zou worden." aldus scheidend trainer Harro Hazelaar. Hij vertrekt bij Yerseke en gaat terug naar Oostkapelle. Zijn opvolger is Alexander van Keulen die momenteel zondag derde klasser Philippine onder zijn hoede heeft. Van Keulen krijgt een ploeg tot zijn beschikking zonder Guus de Leeuw, de talentvolle aanvaller, die naar Kloetinge vertrekt.



Het feest in Yerseke duurt nog tot de late uurtjes want de ploeg gaat nog op de platte kar door het dorp.