Laatste spandoek tegen ontpoldering gaat in vlammen op

Met het in brand steken van spandoeken tegen de ontpoldering staakt het actiecomité Red Onze Polders het verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder. De polder wordt teruggegeven aan de zee als compensatie voor het verlies van slikken en schorren. Die zijn verdwenen als gevolg van het verdiepen van de Westerschelde.

Twaalf jaar lang heeft het comité geprobeerd de ontpoldering tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Boegbeeld Magda de Feijter zegt dat de stichting Red Onze Polders blijft bestaan, maar de protesten tegen ontpoldering van de Hedwigepolder worden gestopt.

Laatste actiedag afgesloten

Met een wandel- en fietstocht door de polder, toespraken, hapjes en drankjes en ijs werd de laatste actiedag afgesloten. De verbranding van de spandoeken aan het eind van de middag was de afsluiting, en daarmee het einde van een tijdperk.

Laatste spandoek tegen ontpoldering Hedwigepolder gaat in vlammen op (foto: Omroep Zeeland)

Dit vuurtje is het slotstuk van de soap rond het dan weer wel, dan weer niet, en dan weer wel onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder. Drie spandoeken gaan naar museum PolderMAS in het gehuchtje Ouden Doel, nét over de grens, en één naar een documentatiecentrum in Ekeren.

Smeulende ashoop

De kogel is nu dus door de kerk, de ontpoldering is niet meer tegen te houden. Protesteren heeft geen zin meer. Daarom is deze smeulende ashoop, op die paar spandoeken die bewaard blijven in een museum na, het enige wat er van die jarenlange protesten overblijft.

De smeulende resten van de anti-ontpolderingsspandoeken (foto: Ormoep Zeeland)

Verslag van laatste actie in de Hedwigepolder

Lees ook: