Zo ziet de nacompetitie in het zaterdagvoetbal eruit

Trainer Jannes Tant is dolblij met het bereiken van de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

nacompetitie 3e divisie/hoofdklasse

Hoek begint komende dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Spijkenisse. De return in Zuid-Holland is volgende week zaterdag. De winnaar plaatst zich voor de finale, die uit twee wedstrijden (thuis en uit) bestaat.

Speelschema

dinsdag 29 mei, 1e ronde Excelsior'31 - Capelle SteDoCo - Berkum Hoek - Spijkenisse Ajax - Ter Leede

Op zaterdag 2 juni worden de returns gespeeld van deze wedstrijden. Als Hoek de eerste ronde overleeft, speelt het vervolgens een thuis- en uitwedstrijd tegen de winnaar van Ajax/Ter Leede. De winnaar daarvoor promoveert naar de Derde Divisie; de verliezer krijgt nog een herkansing.

Xander van der Poel speelt met Kloetinge tegen DTS'35 uit Ede (foto: Ron Quinten)

nacompetitie hoofdklasse/1e klasse

Kloetinge is ingedeeld in poule 2 en start zaterdag met een uitwedstrijd tegen DTS'35 Ede in Gelderland. De winnaar plaatst zich voor de tweede ronde en speelt vervolgens een thuisduel op zaterdag 9 juni tegen de winnaar van het duel tussen Drachtster Boys en Sportlust'46.

De finale van deze nacompetitie is op zaterdag 16 juni.

Speelschema

zaterdag 2 juni, 1e ronde Drachtster Boys - Sportlust'46 DTS'35 Ede - Kloetinge HZVV - Montfoort WHC - Gorecht

Diederik Hiensch speelt met Terneuzense Boys in de nacompetitie tegen Woudenberg. (foto: Orange Pictures)

nacompetitie 1e klasse/2e klasse

SSV'65, Oostkapelle en Terneuzense Boys spelen voor promotie naar de 1e klasse. Ook hier geldt dat de eerste ronde uit één duel bestaat.

De winnaars gaan door naar de 2e ronde op zaterdag 9 juni; de finale is op zaterdag 16 juni.

Speelschema

zaterdag 2 juni, 1e ronde SVL - Brederodes Woudenberg - Terneuzense Boys Roda Boys/Bommelerwaard - Oostkapelle SSV'65 - Pelikaan

nacompetitie 2e klasse/3e klasse

Acht ploegen strijden voor één plek in de 2e klasse. Met de Zeeuwse ploegen NOAD'67, Zaamslag, Tholense Boys, VCK en RCS. Ook hier worden geen returns gespeeld.

De 2e ronde wordt gespeeld op zaterdag 9 juni; de finale is op zaterdag 16 juni.

Speelschema

zaterdag 2 juni, 1e ronde Prinsenland - NOAD'67 Den Bommel - Zaamslag Tholense Boys - VCK RCS - Wieldrecht

nacompetitie 3e klasse/4e klasse

Hier zijn acht tickets te verdienen voor de 3e klasse. Lewedorpse Boys, Rillandia en De Noormannen beginnen in de eerste ronde.

In de tweede ronde spelen VC Vlissingen en Patrijzen tegen elkaar voor één plek in de 3e klasse (één duel). Ook Duiveland en Smerdiek spelen tegen elkaar voor één plek in de 3e klasse.

De tegenstanders van Luctor Heinkenszand en Apollo'69 komen uit de eerste ronde.

Speelschema

zaterdag 2 juni, 1e ronde Lewedorpse Boys - Vrederust A Rillandia - De Noormannen B ZBC'97 - VVAC C Olympia'60 - RFC D

Speelschema

zaterdag 9 juni, 2e ronde VC Vlissingen - Patrijzen E Duiveland - Smerdiek F Asperen - GSC/ODS G Herovina - Unitas H Luctor Heinkenszand - winnaar A I Apollo'69 - winnaar B J ONI - winnaar C K Groot-Ammers - winnaar D L

De winnaars van de wedstrijden E t/m L spelen in het seizoen 2018-2019 in de 3e klasse.