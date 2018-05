Handballers Delta Sport/EMM gaan vol voor promotie

De nacompetitie kwam voor Delta Sport/EMM toch nog als een verrassing. In eerste instantie eindigde de club uit Zierikzee op de derde plaats in de Hoofdklasse. Die plek gaf geen recht op nacompetitie, maar doordat er een plek in de 2e divisie is vrijgekomen maakt Delta Sport/EMM toch nog kans op promotie. Morgen gaat Delta Sport/EMM die kans met beide handen aanpakken. In een driekamp met Dongen en HVC gaat de winnaar naar de 2e divisie.

Vorig seizoen strandde Delta Sport/EMM in de nacompetitie voor promotie, maar die ervaring kan volgens speler Bart Koetje nu in het voordeel van zijn ploeg werken. "Vorig jaar hoorden we het nieuws later en nu hebben we ons goed voorbereid. Ik denk dat we de duels ook iets voorzichtiger gaan aanpakken dan vorig jaar."

Tegenstanders

Dongen en HVC zijn tegenstanders die Koetje wel al heeft bestudeerd. "In een oefenwedstrijd hebben wij dit jaar al een keer ruim van Dongen gewonnen, maar we weten niet of ze toen ook compleet waren. En HVC had in de andere hoofdklasse slechts 25 punten terwijl wij er 35 hadden. Maar we moeten ze niet onderschatten."

Branden Meulmeester doet een doelpoging namens Delta Sport/EMM (foto: Ruud van der Nat)

Begin april speelde Delta Sport/EMM de laatste competitiewedstrijd. Dat is al een tijdje geleden daarom is er geen ideale voorbereiding geweest. "We hebben wel een aantal keer getraind, maar niet met de voltallige selectie."

Ook het contract van trainer Leon Luijsterburg was al afgelopen en die zit dus niet op de bank aanstaande zondag. De afgelopen weken werden de trainingen geleid door Wally Houtepen, trainer van het tweede elftal, Hij zit ook tijdens de nacompetitieduels op de bank als trainer.