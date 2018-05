Auto en carport in Hulst verwoest door brand

De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een hoogwerker (foto: HV Zeeland)

De brand werd rond 22.30 ontdekt. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Behalve de auto en carport zelf zijn ook een stapel haardhout en wat bosschages in brand gevlogen.

Rookschade aan de woning

Om 23.05 uur was het vuur alweer geblust en werd het sein brand meester gegeven. Naast schade aan de auto, de carport, het haardhout en de bosschages is er ook rookschade aan de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De auto en carport zijn verwoest door de brand, de woning ernaast heeft rookschade (foto: HV Zeeland)

Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen met het afhandelen van de schade. De brandweer heeft de woning geventileerd en is daarna weer teruggekeerd naar de kazerne.