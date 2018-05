Deel dit artikel:











Twee duikers vermist bij Scharendijke, zoekactie levert nog niets op

In de Grevelingen is vanavond een grote zoekactie opgezet omdat twee duikers daar worden vermist. Ze waren aan het duiken bij de haven Kloosternol in Scharendijke, maar kwamen niet meer terug van hun duik.

Zoekactie KNRM, archief (foto: HV Zeeland) Volgens de Kustwacht hadden de twee duikers tegen een restauranthouder in de haven gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen de twee om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. Duikers, reddingsboten en helikopters Daarna is er een zogeheten Search And Rescue-actie opgestart. Er is naar de duikers gezocht met twee reddingsboten en een strandvoertuig van de KNRM. Ook twee helikopters van de Kustwacht zijn ingezet. Daarnaast heeft ook een duikteam van de brandweer gezocht naar de duikers. Rond 01.45 uur zijn de reddingsboten van KNRM gestopt met zoeken bij de duiklocaties en boeien in het Grevelingenmeer. De helikopters van de Kustwacht waren eerder al teruggekeerd. Van de vermiste duikers ontbreekt vooralsnog ieder spoor.