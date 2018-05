Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop in Hoek, bestuurder gewond

In Hoek is vannacht een automobilist met auto en al over de kop geslagen. De bestuurder reed rond 00.15 uur over Molendijk, toen die de controle over het stuur verloor.

De auto reed tegen een paaltje, sloeg over de kop en knalde tegen een geparkeerde auto (foto: HV Zeeland) De auto ramde een paaltje, rolde over de kop en kwam, op zijn wielen, tegen een geparkeerde auto tot stilstand. Naast de ambulancedienst werd voor de zekerheid ook de brandweer opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet bekneld te zitten. Vanwege de aard van het ongeluk werd in eerste instantie ook een traumahelikopter opgeroepen, maar de inzet van het traumateam bleek bij nader inzien niet nodig. De gewonde bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: HV Zeeland)