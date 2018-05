Bestuurder van auto die in Hoek over de kop sloeg had te veel gedronken

De auto reed tegen een paaltje, sloeg over de kop en knalde tegen een geparkeerde auto (foto: HV Zeeland)

Ze reed rond 00.15 uur over de Molendijk, toen ze de controle over het stuur verloor. De auto ramde een paaltje, rolde over de kop en kwam, op zijn wielen, tegen een geparkeerde auto tot stilstand. Naast de ambulancedienst werd voor de zekerheid ook de brandweer opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet bekneld te zitten.

Traumahelikopter

Vanwege de aard van het ongeluk werd in eerste instantie ook een traumahelikopter opgeroepen, maar de inzet van het traumateam bleek bij nader inzien niet nodig. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: HV Zeeland)

De toegesnelde hulpdiensten merkten meteen dat er een flinke alcohollucht om de vrouw heen hing. Daarom is er bij haar een blaastest afgenomen. Daaruit blijkt dat zij inderdaad flink te veel heeft gedronken.

Gedronken en geen geldig rijbewijs

In het ziekenhuis is bloed van de verdachte afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw op het politiebureau gehoord. Zij heeft bekend dat ze te veel gedronken had en dat ze bovendien geen geldig rijbewijs bezit.

Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt. Ook krijgt zij de rekening gepresenteerd van de schade die zij heeft aangericht. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.