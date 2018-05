Benhammou grijpt naast landstitel zaalvoetbal

Hicham Benhammou (midden) als trainer van 't Knooppunt (foto: Omroep Zeeland)

De eerste wedstrijd van de finale werd al met 5-3 gewonnen door Hovocubo. Ook in het tweede duel was Hovocubo de sterkste. Gisteravond werd het 3-2.

't Knooppunt was de titelverdediger, maar slaagde er in het eerste seizoen onder leiding van trainer Benhammou niet in om de titel in Amsterdam te houden.

Benhammou won met 't Knooppunt wel de Supercup en speelde met de ploeg in de UEFA Futsal Cup. Vorig seizoen was Benhammou nog trainer van Groene Ster in Vlissingen.