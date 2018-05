Deel dit artikel:











Van Goethem zakt in klassement Ronde van België

Na zijn goede prestatie in de tijdrit van de Ronde van België (2.HC) is wielrenner Brian van Goethem er niet in geslaagd zijn vierde plaats het algemeen klassement te behouden. In de etappe met start en finish in Wanze kwam de renner uit Philippine op ruime achterstand binnen.

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland) Muur van Hoei De rit over 151 kilometer met onder meer de beklimming van de Muur van Hoei werd gewonnen door Jelle Vanendert van Lotto Soudal. Van Goethem kwam op 21.44' als 59e over de streep in het peloton. Na vier ritten is Jens Keukeleire van Lotto Soudal de nieuwe leider in het algemeen klassement. Van Goethem zakt van de vierde naar de 49e plaats. Zijn achterstand op Keukeleire bedraagt 21.32'. Vandaag wordt de slotetappe verreden tussen Landen en Tongeren. Zeven seconden Vrijdag eindigde Van Goethem, die voor Team Roompot-Nederlandse Loterij rijdt op de derde plaats in de tijdrit in Bornem. Van Goethem kwam zeven seconden tekort voor de overwinning.