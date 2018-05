'Van een rat tot een hele grote beer, we schieten op van alles'

Herrebout is één van de schutters in Kloetinge die aan 3D schieten doet. Daarbij worden bijvoorbeeld in een bos allerlei namaakdieren neergezet, waar op geschoten moet worden. "Het wordt steeds populairder", weet de tweevoudig Nederlands kampioene in haar klasse. "In augustus gaan we naar het EK in Duitsland en daar doen 300 schutters mee. Er worden bij dat soort wedstrijden vaak wel 28 verschillende dieren neergezet, die je dan op de meest kwetsbare plaatsen moet zien te raken."

Bij Schutterij Ravenstein wordt niet alleen op borden geschoten, maar ook op allerlei soorten nagemaakte dieren (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Humphrey Scholten vertelt dat het goed gaat met zijn vereniging. "Vorig jaar hebben we het 25-jarige bestaan gevierd en we hebben een kleine 100 leden." Clubicoon Cees Pieters was één van de oprichters van de club. Hij zegt door te gaan met handboog schieten zolang hij kan. Pieters deed in 2009 mee aan de in Zeeland gehouden Senior Games en won daar een bronzen medaille.

Jeugd reuma

De talenten van de club zijn Roos Bruel (9) en Kevin Lindemans (12) en vooral voor Kevin bood de handboogsport uitkomst. "Ik heb jeugd reuma en daardoor was het erg moeilijk voor mij om een sport te vinden. Ik vond handboog schieten al leuk en dat is sinds ik er op zit steeds meer geworden."

Kevin Lindemans heeft jeugd reuma. Hij vond het moeilijk om een sport te vinden, maar is nu fanatiek schutter. (foto: Omroep Zeeland)

Vrijwilliger Pim Lubbers houdt zich onder andere bezig met het controleren van materialen. Hij zorgt dat de handbogen en pijlen in orde zijn. Jan-Willem Bruel is de trainer van presentator Jan-Jaap Corré, die tijdens zijn battle ballonnen kapot moet schieten. Maar hij blijkt op z'n zachtst gezegd geen natuurtalent.

Vrijwilliger Pim Lubbers zorgt dat de materialen bij Schutterij Ravenstein in orde zijn (foto: Omroep Zeeland)

Onze Club wordt zondagavond om 18.10 uur uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie.