Waarschuwing KNMI; onweer, wateroverlast en hagelstenen van twee centimeter

Onweer bij Kattendijke (foto: Jaap Dorleijn)

In de zuidelijke helft van het land, en dus ook Zeeland, worden buien verwacht met plaatselijk veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast. Verder zijn bij de buien lokaal windstoten van 60 kilometer per uur mogelijk. Later vanavond verdwijnen de buien weer.

Kans op een blikseminslag

Ook vanwege de kans op een blikseminslag wordt geadviseerd om open water en open gebied te vermijden en vooral niet onder bomen te schuilen. Ook het verkeer kan hinder ondervinden. Buitenactiviteiten kunnen tussen 14.00 en 20,00 uur wellicht beter worden afgelast, meldt het KNMI.

Of het verwachte noodweer ook gevolgen heeft voor de zoektocht naar de vermiste duikers in het Grevelingenmeer is nog niet bekend.

