Joel van Mechelen wint motocross 500 cc in Rilland

Motorcross (foto: Omroep Zeeland)

In de 500 cc klasse ging de overwinning naar Joel van Mechelen uit Prinsenbeek. Beste Zeeuw in deze klasse was Steven Ovaa uit Arnemuiden. De 250 cc klasse werd een overwinning voor Berend de Ruiter uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij verwees twee Zeeuwen naar de tweede en derde plaats op het podium. Barney Steketee uit Yerseke werd tweede, Boy Stockman uit Terneuzen werd derde.

De 125 cc klasse werd een overwinning voor de Belg Bodhi Muller, hij bleef Jesse Schel uit het Brabantse plaatsje Zeeland voor, en derde werd Damian Scheffers uit Zevenhuizen. Beste Zeeuw in deze klasse was Kevin van Houdt uit Axel, die als tiende over de finish kwam.

Ongeluk

Tijdens de cross raakte er iemand gewond, die met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. De aard en ernst van zijn verwondingen zijn onbekend, maar de organisatie heeft wel laten weten dat hij nu niet in levensgevaar is. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om de gewonde te stabiliseren.

