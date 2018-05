Adan en Engels sterksten in Halve van Renesse

In het begin van de wedstrijd liep Adan met Pleijte en Kevin Boon op kop van de wedstrijd, maar op het strand raakten ze Boon kwijt. De kilometers op het strand waren voor de ongeveer 500 hardlopers extra zwaar door het hoge water. In de Zeeperduinen liepen Adan en Pleijte nog bij elkaar, maar in de laatste kilometers liep Adan weg bij de oud-winnaar van de Kustmarathon en won de Halve van Renesse. De derde plaats was voor Boon.

Halve van Renesse

mannen 1. Erwin Adan Vlissingen 1:23.54' 2. Tim Pleijte Vlissingen 1:24.33' 3. Kevin Boon Meteren 1:28.26'

Bij de vrouwen had Engels een redelijke voorsprong op Melanie Spruijt uit Nieuwerkerk aan den IJssel, die vorig jaar de Kustmarathon op haar naam schreef. Op de derde plaats eindigde Monica Sanderse uit Vlissingen. Het was voor Engels haar tweede overwinning in de Halve van Renesse. In 2013 was ze ook al eens de snelste.

Halve van Renesse

vrouwen 1. Anjolie Engels Middelburg 1:37.14' 2. Melanie Spruijt Nieuwerkerk aan den IJssel 1:41.19' 3. Monica Sanderse Vlissingen 1:41.44'

Warmte

De organisatie van de Halve van Renesse had vandaag maatregelen genomen vanwege de warmte. Zo werd de tijdslimiet voor de wedstrijdlopers met anderhalf uur verlengd. Ook was er bij de start al een extra watervoorziening beschikbaar zodat de deelnemers zich al konden opfrissen. Daarnaast werden deelnemers ook geadviseerd om zelf water mee te nemen omdat er op delen van het parcours geen verzorgingsposten waren.