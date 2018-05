Deel dit artikel:











Automobilist knalt tegen gevel, bewoonster springt net op tijd weg

Een 46-jarige man uit de gemeente Reimerswaal is gistermiddag na een verkeerde inhaalmanoeuvre tegen de gevel geknald van een huis aan de Zanddijk in Kapelle. De bewoonster kon maar net op tijd wegspringen. De bestuurder van de auto had te veel gedronken.

Politieauto met zwaailichten (foto: ANP) De automobilist raakte rond 16.30 uur de macht over zijn stuur kwijt tijdens de inhaalmanoeuvre op de Zanddijk. Hij komt in volle vaart tegen de woning van de vrouw tot stilstand. Door de klap is de zijmuur gescheurd. De schrik van haar leven De bewoonster van de woning kreeg volgens de politie de schrik van haar leven toen ze in haar tuintje zat en de auto recht op haar af zag denderen. Ze kon nog net haar vege lijf redden door in een nabijgelegen sloot te springen, meldt de politie. De opgeroepen politieagenten namen de bestuurder van de auto mee naar het bureau voor een verklaring en een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij anderhalf keer meer alcohol ophad dan is toegestaan, hij blies 319 ug/l terwijl 220 ug/l het maximum is. Rijbewijs inleveren en rijverbod Het rijbewijs van de automobilist moest hij inleveren. Ook kreeg hij een rijverbod van twee uur. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. De zaak wordt ter beoordeling voorgelegd aan de officier van justitie.