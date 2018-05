Een van de vermiste duikers is ervaren duikinstructeur

De man reist al vele jaren de hele wereld over om te duiken. Zijn broer heeft daarom absoluut geen idee wat er is misgegaan. Hij hoorde vanmorgen van hun zus dat de broer niet was teruggekomen van het duiken.

'Niet speculeren over gebeurtenissen'

Erik roept iedereen op niet te speculeren over de gebeurtenissen, maar één ding is zeker: aan de ervaring kan het dus niet liggen. Hij weet niet zeker of het tweetal al vaker heeft gedoken bij Scharendijke.

Hij is enorm aangeslagen door de vermissing van zijn broer. "Ik denk niet dat daar woorden voor zijn. Dat kun je niet uitleggen. Onvoorstelbaar ook. Niet te bevatten..."

Ze kwamen niet terug van hun duik

Zijn broer Jan Paul ging gisteravond samen met een andere duiker het water in bij de haven van Scharendijke. Ze kwamen die avond niet meer terug van hun duik.

De twee hadden tegen een restauranthouder in de haven gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Ze hadden daar, zoals duikers dat wel vaker doen, hun autosleutels afgegeven, omdat ze die niet mee wilden nemen het water in.

Toen de twee om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm en werd er een zoekactie opgezet. Met meerdere reddingsboten, duikers en helikopters werd gezocht naar de twee vermiste duikers, maar ze werden niet gevonden.

Zoekactie hervat

De zoekactie werd vanmiddag hervat. Duikers van de marine zoeken onder water verder. Dat gebeurt op plekken die de door brandweer zijn aangegeven als locaties waar de twee zich mogelijk kunnen bevinden. Die plekken bevinden zich op een diepte van meer dan 25 meter, daar konden de brandweerduikers vannacht niet bij komen.

De politie acht de kans dat de duikers nog in leven zijn heel klein en 'vreest het ergste'. Met de duikflessen die ze bij zich hadden, kun je maar een relatief korte tijd onder water. Vooralsnog ontbreekt van hen ieder spoor.

