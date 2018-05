Deel dit artikel:











Ouders van het jongetje dat bijna verdronk in Terneuzen zijn terecht

Een jongetje van rond de 5 jaar is vanmiddag bijna verdronken in een privézwembad in Terneuzen. De politie was vanmiddag op zoek naar zijn ouders, omdat het het jongetje zelf geen Nederlands spreekt.

De jongen fietste op een groen-gele fiets (foto: Politie Zeeland-West-Brabant) Volgens de politie wilde de jongen gaan pootjebaden in het zwembad in de tuin van een woning aan de Willem de Zwijgerlaan, maar kan hij helemaal niet zwemmen. De bewoners hebben de jongen uit het zwembad gehaald en en eerste hulp verleend. Traumahelikopter Naast politie en de ambulancedienst werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op een nabijgelegen veld van VV Terneuzense Boys. Even later is de jongen met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Traumahelikopter (archief) (foto: HV Zeeland) Aangezien de jongen geen Nederlands spreekt, kon hij zelf niet vertellen waar zijn ouders wonen. Daarom heeft de politie de hulp ingeroepen van het publiek. Aan het einde van de middag bleek dat het effect had: de ouders waren terecht.