Delta Sport/EMM promoveert naar 2e divisie

Delta Sport/EMM (foto: www.hvdeltasport.nl)

Gelegenheidscoach Wally Houtepen over promotie Delta Sport/EMM

In de eerste wedstrijd was Delta Sport/EMM met 37-22 te sterk voor Dongen. Na een 19-10 ruststand liep de ploeg van gelegenheidscoach Wally Houtepen uit in de tweede helft uit naar een ruime zege, die geen moment in gevaar was. Houtepen nam de coaching voor zijn rekening omdat Leon Luijsterburg, die Delta Sport/EMM in de reguliere competitie onder zijn hoede had, al vertrokken is. Koen de Bruijn en Ardian Ajdar scoorden de meeste goals (acht) voor Delta Sport/EMM.

Uitgespeeld

Dongen was na de tweede wedstrijd in het driekamp uitgespeeld want de Brabantse formatie ging ook in het duel tegen HVC fors onderuit: 18-31.

Veilige marge

In de beslissende wedstrijd tegen HVC nam Delta Sport/EMM de leiding en stond die in de eerste helft niet meer af, hoewel de marge te verwaarlozen was. Ruststand: 10-13. In de tweede helft liep de voorsprong wel op naar een veilige marge. Zeven minuten voor tijd was de stand 15-24. De wedstrijd eindigde in een 18-29 overwinning voor Delta Sport/EMM.

Uitslagen