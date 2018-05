Vlissingen sluit af met gelijkspel

John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Afscheid

De laatste wedstrijd van het seizoen stond vooral in het teken van het vertrek van een aantal spelers. Joan van Belzen, Giovanni Siereveld, Jarreau Manuhuwa, Mart de Kroo, Geraldi Geerman, Steve Schalkwijk en Yves Nyemb namen afscheid van de Vlissingse hoofdklasser. In een matig duel gebeurde er weinig en waren beide teams aan elkaar gewaagd. Na een uur spelen kreeg Tom Hermans zijn tweede gele kaart en moesten de bezoekers uit Limburg verder met tien man. Ondanks het numerieke overtal gebeurde er weinig. In de slotfase kreeg doelman van Belzen nog een publiekswissel en mocht Siereveld nog invallen.

Opstelling Vlissingen

Van Belzen (Ben Sellam/86), Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart (De Kroo/46), Martien, Manuhuwa, Weeda, Nyemb, Bouzambou (Siereveld/86), Schalkwijk, Geerman