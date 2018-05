GOES verpulvert BVC'12

De spelers van GOES juichen na een goal (foto: Frans van Pagee)

Bij de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen stond er voor GOES nog een deelnamebewijs op het spel voor de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. De ploeg van trainer Rogier Veenstra kon de periodetitel pakken door te winnen in Beek Ubbergen van BVC'12. Tegenstander BVC'12 was voor aanvang van de wedstrijd al zeker van deelname aan de nacompetitie om lijfsbehoud in de Hoofdklasse.



En al snel kwam GOES op voorsprong. Het was Erwin Franse die zijn voorzet door de keeper weggestompt zag worden, maar de bal kwam precies voor de voeten van Francis Kabwe Manengela terecht, die daarmee de 0-1 aantekende. Kort daarvoor had Sherief Tawfik al een kans gekregen, maar wist die niet te benutten. Tien minuten later moest aanvoerder Ruben Hollemans, die de wedstrijd was begonnen met een gebroken neus, worden vervangen. Voor hem in de plaats kwam Jerome van de Woestijne. Gelijk daarna scoorde Erwin Franse. Na een rush van eigen helft rukte hij op tot de rand van het strafschopgebied en schoot hij de tweede treffer van de middag achter de keeper van BVC'12. En GOES had er duidelijk zin in, want ruim vijf minuten later maakte Remon de Vlieger uit een voorzet van Daniel Wissel de 0-3.



Tweede helft

In de tweede helft ging GOES verder met waar ze waren gebleven, want na vijf minuten spelen zette Francis Kabwe Manegela zijn ploeg op 0-4. Halverwege de tweede helft werd de wedstrijd stilgelegd wegens onweer. De onderbreking duurde zo'n 45 minuten. Na de hervatting was het Ray Kroon die de 0-5 aantekende nadat hij door de defensie van BVC'12 slalomde en succesvol afrondde. Het slotakkoord kwam op naam van Tim de Winter die op aangeven van Erwin Franse er nog 0-6 van maakte.



Nacompetitie

GOES speelt in de nacompetitie om promotie naar de derde divisie tegen Silvolde. Deze wedstrijden worden aanstaande donderdag en zondag gespeeld.



Scoreverloop

0-1 Kabwe Manengela (11)

0-2 Franse (20)

0-3 De Vlieger (27)

0-4 Kabwe Manengela (50)

0-5 Kroon (72)

0-6 De Winter (86)



Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke Dekker, De Winter, Hollemans (Van de Woestijne/20), De Vlieger (Rentier/60), Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/55)