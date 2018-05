Uitslagen amateurvoetbal zondag 27 mei

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

GOES pakt de derde periodetitel en speelt donderdag en zondag in de nacompetitie om promotie tegen Silvolde. Vlissingen is klaar met het seizoen.

Stand Hoofdklasse B

Goes besluit het seizoen op de tweede plaats, Vlissingen is tiende geworden.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg verliest zijn laatste wedstrijd van het seizoen. In Bergen op Zoom gaat de ploeg van trainer Dennis de Nooijer met 2-0 onderuit tegen MOC'17

3e klasse A

Philippine wint en neemt de periode over van kampioen Hoeven. Hontenisse wint niet in een rechtstreeks duel met UVV'40 en moet zodoende de nacompetitie tegen degradatie in.

4e klasse A

STEEN bereikt als derde en laatste ploeg de nacompetitie. Door goals van Marvin de Beule en Sven Hofman wint STEEN de derde periodetitel door een 1-2 zege op kampioen Clinge.

5e klasse A

In deze klasse vallen vanmiddag de meeste goals bij Corn Boys tegen Sluis. Zeven stuks. Sluis maakt er eentje meer dan Corn Boys.

