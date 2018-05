Dirk Boehlé en Steven van de Velde winnen in Arnhem

Dirk Boehle (links) en Steven van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Boehlé en Van de Velde wonnen de finale in drie sets van Mees Blom uit Den Haag en Yorick de Vries en Sliedrecht. De setstanden waren 21-16, 27-29 en 15-11. Boehlé en Van de Velde bereikten de finale door overwinningen in de kwartfinale op Joost Groen en Thijs Nijeboer en in de halve finale op Stefan Boermans en Casper Haanappel. Tot de finale had het duo Boehlé en Van de Velde nog geen set verloren.



Eerste overwinning

Het was de derde wedstrijd in een cyclus van tien. Voor Boehlé en Van de Velde was het hun eerste deelname, want in Vlissingen en Zutphen lieten ze verstek gaan. Volgende week is het volgende toernooi, wanneer er gespeeld wordt in Utrecht. De wedstrijdencyclus wordt afgesloten in het weekend van 28 en 29 juli in Vrouwenpolder.