Jarno Mobach elfde in Parijs-Roubaix -23

Wielrenner Jarno Mobach uit Philippine is elfde geworden in Parijs-Roubaix voor beloften. Timo de Jong uit Goes werd 87e. De wedstrijd over 188 kilometer is de beloftenversie van de bekende klassieker.

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb) De wedstrijd werd gewonnen door de Belg Stan Dewulf, hij versloeg in de sprint onze landgenoot Julius van den Berg. Mobach kwam solo aan als elfde. Jarno Mobach won in 2016 al eens de juniorenversie van deze klassieker, maar vandaag kwam hij er niet aan te pas. Mobach rijdt voor het developmentteam van profploeg Sunweb.



Een andere Zeeuw, Timo de Jong kwam als 87e over de eindstreep op ruim 26 minuten van de winnaar. Timo de Jong komt uit voor de Destil-Parkhotel Valkenburg ploeg.