Opbrengst Paardendag maakt leven stukje makkelijker

Via de vriendengroep van Rik de la Ruelle, organisator van de Paardendag, leerde hij twee jongens kennen. De 9-jarige Sem met taaislijmziekte en zijn leeftijdsgenootje Thijs met autisme. Beiden komen ze dagelijks problemen tegen die hun leven bemoeilijken. "Ik ben sinds vorig jaar begonnen met acties om geld in te zamelen voor deze jongens. De inkomsten van deze Paardendag was de laatste bijdrage aan het cadeau voor Sem en Thijs", zegt Rik.

Fiets en zwemdiploma

Sem moet veel bewegen om zijn longen schoon te houden. Fietsen vindt hij het leukst en daarom kreeg hij een nieuwe. "Mijn oude was te klein en de versnellingen deden het niet zo goed", zegt hij. Hij is van plan de hele zomervakantie te gaan fietsen. En Thijs kreeg een cheque voor 15 privé-zwemlessen. Door zijn autisme kan hij namelijk niet goed functioneren in een grote zwemgroep. "Ik zwem nu met zwembandjes, maar straks als ik mijn diploma haal dankzij de cheque hoeft dat gelukkig niet meer!", zegt hij blij.

Sem, Thijs, schoondochter Dominika en de rest van de familie is blij met het cadeau van Rik (foto: Omroep Zeeland)

Hersenziekte

Als klap op de vuurpijl had Rik meer geld ingezameld dan verwacht en kon hij ook zijn schoondochter Dominika de la Ruelle-Adamczak verrassen. Haar buren hebben een baby met een hersenziekte waardoor hij niet kan zitten. Daar zijn hulpmiddelen voor, maar die konden zij zelf niet bekostigen. Met een cheque van 590 euro helpt Rik ze een eindje op weg. In de toekomst hoopt hij nog meer mensen te kunnen helpen.