Grootste vogel van Europa is even neergestreken bij Dishoek

Met een spanwijdte van bijna drie meter is de lammergier een van de grootste vogels ter wereld (foto: Marcel Klootwijk)

Met een spanwijdte van bijna drie meter is de lammergier een van de grootste vogels in de wereld en dé grootste in Europa. Dat het dier hier is waargenomen is bijzonder, omdat de gier doorgaans niet in ons land voorkomt. Wel werd er vorig jaar één gezien in Zuid-Holland en Brabant.

Geen kadavers

De lammergier leeft, net zoals de meeste andere giersoorten, van kadavers. Die zijn hier in Nederland nauwelijks te vinden, dat is dan ook de reden dat in ons land van nature geen grote gieren voorkomen. Het leefgebied van de lammergier is normaal gesproken Zuid-Europa en Centraal-Azië.

Lammergier is neergestreken in een boom bij Dishoek (foto: Marcel Klootwijk)

Een van de vogelaars die de lammergier heeft vastgelegd op de gevoelige plaat is Marcel Klootwijk. Hij geloofde het eerst bijna niet toen hij hoorde dat het dier boven Zeeland gezien was. "Je verwacht een lammergier in de Alpen of de Pyreneeën, maar niet hier op Walcheren."

Niet geringd en geen markeringen

Het gaat volgens de kenners om een jong exemplaar, van een jaar of twee. Dat is te zien aan het verenkleed. De gier is niet geringd en heeft verder geen markeringen, dus het lijkt erop dat het een wild exemplaar is en niet een ontsnapte vogel of een lammergier uit de herpopulatieprojecten in Oostenrijk.

Een lammergier en zwaluw boven een veld bij Dishoek (foto: Marcel Klootwijk)

Het dier werd vanmorgen ontdekt door een medewerker van Staatsbosbeheer die onderzoek doet naar insectenstanden. In eerste instantie werd het dier gezien bij Oostkapelle, daarna vloog hij door naar Dishoek, waar hij door meerdere fotografen werd gefotografeerd.

Schuilen voor onweer

Volgens Klootwijk zit de gier daar nog ergens, te schuilen voor het onweer dat nu over de provincie trekt. "Waarschijnlijk overnacht hij daar, want met dat onweer is er geen thermiek en dat zijn dus geen goede omstandigheden voor deze lammergier om verder te vliegen."

Meerdere vogelaars hebben boven Zeeland de grootste vogel van Europa waargenomen: de lammergier (foto: Marcel Klootwijk)

Hij verwacht dan ook dat het dier morgenochtend zal opstijgen en zijn weg zal vervolgen. Dus wie hem nog wil zien, heeft volgens Klootwijk morgenochtend de meeste kans. "Je kunt het beste morgenochtend de toppen van de duinen bij Dishoek in de gaten houden."

Thermiek

Klootwijk verwacht dat de vliegomstandigheden dan beter zijn. "Als morgen de lucht weer wat opwarmt en die warme lucht gaat opstijgen, krijg je thermiek en ik verwacht dat voor deze lammergier dat het teken zal zijn om zijn vleugels weer te spreiden en weg te vliegen."