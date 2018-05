Deze ploegen spelen tegen elkaar in de nacompetitie van het zondagvoetbal

De spelers van GOES juichen na een goal (foto: Frans van Pagee)

Nacompetitie Derde Divisie/Hoofdklasse

GOES begint donderdag met een uitwedstrijd tegen Silvolde (regio Doetinchem). De return is zondag in Goes. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor de 2e ronde (finale) en speelt twee wedstrijden tegen de winnaar van Gemert/Be Quick 1887 voor één plek in de Derde Divisie.

Speelschema

donderdag 31 mei, 1e ronde Gemert - Be Quick 1887 Silvolde - GOES Hollandia - Quick'20 Halsteren - Achilles 1894

Alexander van Keulen (foto: Omroep Zeeland)

Nacompetitie 2e klasse/3e klasse

Philippine plaatst zich voor de nacompetitie op doelsaldo en is de enige Zeeuwse club die mag gaan spelen voor promotie naar de 2e klasse. De ploeg van interim-trainer Alexander van Keulen (foto) begint met een uitwedstrijd tegen DESK in Kaatsheuvel.

Wint Philippine, dan spelen de Zeeuws-Vlamingen op zondag 10 juni opnieuw uit; dan tegen de winnaar van MOC'17/SVSSS. De finale van deze nacompetitie is op zondag 17 juni.

Speelschema

zondag 3 juni, 1e ronde MOC'17 - SVSSS Unitas'30 - RBC DESK - Philippine SC Gastel - TSC

Nacompetitie 3e klasse/4e klasse

Hier komen Breskens, Hontenisse en STEEN in actie. Breskens en Hontenisse om hun plek in de 3e klasse te handhaven. STEEN hoopt te promoveren. STEEN en Hontenisse kunnen elkaar tegenkomen op zondag 10 juni.

Nog niet alle ploegen zijn definitief omdat bijvoorbeeld in de 4e klasse B enkele wedstrijden gestaakt werden vandaag vanwege onweer.

Speelschema

zondag 3 juni, 1e ronde Breskens - NSV A STEEN - Laagste periodekampioen 4B B Middelste periodekampioen 4B - RFC C SV Reeshof - DIA D GSBW - Jong Brabant E EMK of Acht - Alem F Schijndel/De Wit - DSC G Hoogeloon - EMK of Acht H BES - Cranendocnk I

Hontenisse stroomt in de 2e ronde in en kan tegen STEEN spelen.

Speelschema

zondag 10 juni, 2e ronde Hoogste periodekampioen 4B - winnaar A J Hontenisse - winnaar B K ODIO - winnaar C L Waspik - winnaar D M Hoge Vucht - winnaar E N Nieuwkuijk - winnaar F O Vessem - winnaar G P DVG - winnaar H Q TSV Gudok - winnaar I R SCR - SBC S

De winnaars uit de 2e ronde gaan door naar de finaleronde. Daarin spelen tien ploegen, die strijden voor vijf tickets in de 3e klasse.

Nacompetitie 4e klasse/5e klasse

Biervliet en Hulsterloo spelen voor promotie naar de 4e klasse. Beide ploegen beginnen op zondag 3 juni, de returns zijn op zondag 10 juni. De winnaars spelen volgend seizoen in de 4e klasse.

Speelschema