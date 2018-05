Noodweer in Zeeland, het venijn zit in de staart

Wateroverlast in 's-Gravenpolder, het venijn van het onweer zat hem in de staart (foto: HV Zeeland)

Er zijn bij de meldkamer meerdere meldingen binnen van wateroverlast, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Uit de alarmeringen is op te maken dat de brandweer onder meer is uitgerukt naar Baarland, Borssele, Kapelle en 's-Gravenpolder.

'Putdeksels drijven weg'

Vooral in die laatste plaats is er veel regen gevallen. "In totaal hebben we ruim veertig meldingen op dit moment. Zo'n 25 daarvan komen uit '-s-Gravenpolder", laat de veiligheidsregio weten.

Volgens buurtbewoners dreven rond 21.00 uur de putdeksels weg op de Lange Weg in 's-Gravenpolder. Het regenwater stond daar op sommige plekken een halve meter hoog en is ook in de woningen gelopen. De Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen bij het afhandelen van alle schade.

In 's-Gravenpolder is aan de Baarlandsezandweg ook een loods met een koelcel ingestort. Of dat komt door de zware regenval is echter niet bekend.

Klomppop uur eerder gestopt

Vanwege hevige regenval is in Ovezande het muziekfestival Klomppop een uur eerder gestopt. Het laatste optreden werd vroegtijdig afgekapt.

Klomppop stopt een uur eerder vanwege de regen (foto: Omroep Zeeland)

De Veiligheidsregio roept iedereen op om alleen 112 te bellen als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier. "Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand", legt de Veiligheidsregio uit.

Stroomstoringen

Netbeheerder Enduris meldt dat zowel in Borssele als Oudelande stroomstoringen zijn ontstaan als gevolg van het noodweer. In Borssele gaat het om minder dan 25 gedupeerden, in Oudelande kwamen minder dan honderd huishoudens zonder stroom te zitten.

In de Vlaketunnel zijn meerdere automobilisten gestopt om te schuilen voor het noodweer, laat Rijkswaterstaat weten. "Uit veiligheidsoverwegingen is daarom een rijstrook afgekruisd", schrijft Rijkswaterstaat op Twitter.

Onweer boven Vlissingen (foto: Verzeeuwigd | Ronald Verhage)

Eerder op de dag, van 11.00 uur tot 20.00 uur waren er al hevige onweersbuien afgegeven voor Zeeland en de rest van het zuiden van Nederland. Het KNMI had vanwege die voorspelling voor Zeeland code geel afgegeven.

Brabant en Limburg

Gek genoeg bleef toen juist het noodweer in Zeeland uit. Brabant en Limburg werden in die periode veel harder getroffen. Daar gold vanmiddag zelfs even code oranje. Op Eindhoven Airport liep de aankomsthal onder water en in Berg en Terblijt in Limburg ontstond er zelfs een modderstroom door het vele regenwater.

