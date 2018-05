Voorspelde onweer gaat grotendeels aan Zeeland voorbij

Het voorspelde onweer bleef in Zeeland bij wat regen, dreigende luchten en gerommel (foto: Astrid Wiessner-Hoog uit 's Heerenhoek)

Het KNMI zag hevig onweer aankomen en waarschuwde dat ook Zeeland getroffen zou worden. Het meteorologisch instituut had daarom voor Zeeland code geel afgegeven van 11.00 uur tot 20.00 uur. Voor Delen van Brabant en Limburg gold vanmiddag zelfs een paar uur lang code oranje.

De echte knallers bleven hangen boven België

Uiteindelijk viel het hier in Zeeland heel erg mee. Er viel plaatselijk wel veel regen en was er wat onweer, maar de echte knallers van onweersbuien die op Zeeland afkwamen, bleven hangen boven België en zwaaiden uiteindelijk grotendeels vlak voor Zeeland af, de zee op. Dus komen we hier goed weg.

Dreigende lucht boven 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog uit 's Heerenhoek)

"Met name bij Oostende ging het wél even flink los, dus het scheelde maar een kilometer of vijftig", zei weervrouw Margot Ribberink aan het einde van de middag in Zeeland Nu. "De echte zware onweersbuien bleven daar hangen en kwamen niet echt onze kant op. En op zee koelde de lucht af, dus dan worden die onweerswolken niet meer gevoed, dus dan zwakt dat wat af voor het hier terechtkomt."

Weervrouw Margot Ribberink over het voorspelde onweer

Het bleef bij wat gerommel en regen, met name boven Tholen en Schouwen Duiveland is er aardig wat gevallen, maar de echte hoosbuien en hagelstenen bleven uit. En dat is voor ons maar beter ook, als je kijkt naar de overlast in Brabant en Limburg. Zo liep op Eindhoven Airport de aankomsthal onder water en in Berg en Terblijt in Limburg ontstond er zelfs een modderstroom door het vele regenwater.

