Klomppop uur eerder gestopt vanwege hevige regenval

Klomppop stopt een uur eerder vanwege de regen (foto: Omroep Zeeland)

In principe is het festivalterrein een veilige plek, maar de organisatie neemt liever het zekere voor het onzekere. "De tenten staan verankerd en zijn veilig om in te verblijven maar de hoeveelheid water op het veld maakt dat niet alles blijft functioneren."

Hoewel de laatste uren veel regen viel bij het festivalterrein, was het noodweer minder erg dan vanmorgen werd voorspeld. De ergste buien bleven hangen boven België. Delen van Brabant en Limburg werden zwaarder getroffen. Zo liep op Eindhoven Airport de aankomsthal onder water. En in Berg en Terblijt in Limburg ontstond er zelfs een modderstroom door het vele regenwater.

Drie dagen muziek, cultuur en gezelligheid

Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan drie dagen muziek, cultuur en gezelligheid, maar ook veel bier en lekker eten. Klompppop werd voor de 38-ste keer gehouden in Ovezande. Het festival, op het plaatselijke voetbalveld trok veel bezoekers. Eén van de publiektrekkers was Kraantje Pappie.

Het weer zat, tot die laatste uren, mee dit jaar. Het zonovergoten terrein droeg bij aan de toch al gemoedelijke sfeer. Een uitgebreide impressie van Klomppop ziet je morgenavond op televisie bij Omroep Zeeland, meteen na het nieuws in Zeeland Nu.

Lees ook: