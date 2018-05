Ammoniak vrijgekomen bij ingestorte loods

Brandweerhelm (foto: OZ)

De brandweer werd rond 22.10 uur gealarmeerd. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De brandweer doet ter plaatse onderzoek. Vooralsnog lijkt het erop dat daarbij niemand gewond is geraakt.

Ramen, deuren en ventilatie sluiten

De brandweer adviseert omwonenden om ramen, deuren en ventilatie te sluiten als ze in de omgeving van de ingestorte loods ammoniak ruiken.

Of het instorten van de loods te maken heeft met het noodweer dat op dat moment overtrok is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er veel wateroverlast is in het dorp.