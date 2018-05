Brandweer waarschuwt voor ammoniak bij ingestorte loods

Brandweerhelm (foto: OZ)

De brandweer werd rond 22.10 uur gealarmeerd. Waarom de loods instortte, en of dat te maken had met de hevige regenval in dat dorp op dat moment, is nog niet duidelijk. De brandweer heeft ter plaatse onderzoek verricht. Er is niemand gewond geraakt.

Ramen, deuren en ventilatie sluiten

Vanwege het vermoeden dat er ammoniak was vrijgekomen adviseerde de brandweer alle omwonenden om ramen, deuren en ventilatie te sluiten als ze in de omgeving van de ingestorte loods ammoniak ruiken.

Uiteindelijk bleek volgens de brandweer dat er maar een kleine hoeveelheid ammoniak is vrijgekomen. De beveiliging van de koelinstallatie heeft ervoor gezorgd dat de toevoer automatisch werd afgesloten. Daardoor bleef de hoeveelheid ammoniak die vrijkwam beperkt.

Metingen in de omgeving

Volgens de brandweer werd er alleen direct naast de loods ammoniak geroken. Voor de zekerheid heeft de brandweer metingen in de omgeving verricht. Een installateur is opgeroepen om de koelinstallatie verder te inspecteren.

Lees ook: