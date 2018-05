Vermiste duiker gevonden, tweede duiker nog spoorloos

Politievaartuig en duikersvaartuig van de marine in haven van Scharendijke na vermissing duikers (foto: HV Zeeland)

De vermiste duiker werd aan het einde van de avond gevonden, vlak voordat de zoekactie voor die dag werd beëindigd trof een duikteam van de marine het lichaam aan. Het lichaam is inmiddels geborgen, laat de politie weten.

Identiteit moet nog worden vastgesteld

Welke van de twee duikers is teruggevonden is nog niet bekend. De identiteit moet nog worden vastgesteld, laat de politie weten. Naar de tweede vermiste wordt morgen om 09.00 uur verder gezocht.

Over op welke plek het lichaam is aangetroffen doet de politie nog geen mededelingen. Bij daglicht wordt er verder gezocht. Daarbij wordt het gebied afgezocht in een cirkel die steeds groter en groter wordt.

De politie liet eerder al weten dat de kans dat de duikers het hadden overleefd erg klein waren. Met de duikflessen die ze bij zich hadden, kun je maar een relatief korte tijd onder water.

Sleutels afgegeven

De twee hadden zaterdag de sleutel van hun auto afgegeven aan restauranthouder in de haven van Scharendijke, dat doen duikers vaker omdat ze de sleutels niet mee willen nemen het water in. Ze vertelden de restauranthouder dat ze naar een bepaald wrak gingen duiken.

Toen de twee om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm en werd er een zoekactie opgezet. Die avond en nacht werd er gezocht met meerdere reddingsboten, duikers en helikopters.

Duikers van de marine

Vandaag werd de zoekactie om 13.00 hervat door duikers van de marine. Zij kunnen ook de diepere locaties doorzoeken, waar de brandweerduikers niet bij komen. Zij hebben daarbij nu dus het lichaam van de eerste duiker gevonden. Morgenochtend zoeken ze verder.

