Zeeland wordt wakker: zoektocht, wateroverlast en grootste vogel

Politievaartuig en duikersvaartuig van de marine in haven van Scharendijke na vermissing duikers (foto: HV Zeeland)

Zoekactie hervat

De zoekactie naar de tweede vermiste duiker in het Grevelingenmeer bij Scharendijke wordt vandaag weer hervat. Gisteravond laat hebben duikers van de marine het lichaam van één duiker gevonden. Dat is geborgen. De twee sportduikers keerden zaterdagavond niet terug na een duik naar een scheepswrak. De marineduikers zoeken om 09.00 uur verder.

De brandweer is uitgerukt met meerdere blusvoertuigen om het overtollige water weg te pompen (foto: HV Zeeland)

Wateroverlast

Waar tijdens de weerswaarschuwing van gisteren, van 11.00 tot 20.00 uur, het voorspelde noodweer grotendeels uitbleef, zat het venijn hem in Zeeland in de staart. Op meerdere plekken in onze provincie is pas na 21.00 uur het onweer écht losgebarsten, waardoor op meerdere plekken ernstige wateroverlast is ontstaan.

Meerdere vogelaars hebben boven Zeeland de grootste vogel van Europa waargenomen: de lammergier (foto: Marcel Klootwijk)

Grootste vogel van Europa

Als je de grootste vogel van Europa in het wild wil zien, kun je later vanmorgen een kijkje nemen in Dishoek. Daar is gisteren namelijk een lammergier neergestreken. Met een spanwijdte van bijna drie meter is de lammergier een van de grootste vogels ter wereld. Het dier schuilde voor het onweer in Dishoek. Waarschijnlijk vliegt hij in de loop van de ochtend weer verder.

Jongentje dat bijna verdronk in Terneuzen is meegenomen met de traumahelikopter (foto: BS Photography/ Benny Schoolmeester)

Bijna verdronken

Een jongetje van rond de 5 jaar is gistermiddag bijna verdronken in een privézwembad in Terneuzen. De bewoners hebben de jongen uit het zwembad gehaald en en eerste hulp verleend. Even later is de jongen met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Aangezien de jongen geen Nederlands spreekt, kon hij zelf niet vertellen waar zijn ouders wonen. Daarom heeft de politie de hulp ingeroepen van het publiek. Aan het einde van de middag bleek dat het effect had: de ouders waren terecht.

Blikseminslag in Goes (foto: Marc Rijkhals uit Goes)

Het weer

Zonnige perioden, later op de dag mogelijk weer een flinke regen- en onweersbui. Aan de kust mogelijk nevel en laaghangende wolken vanaf zee. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is noordoost tot noord en zwak tot matig.