Over appels en peren in een nieuw jasje

Museum in een modern jasje

De vaste expositie van het museum is dus in een modern jasje gestoken. Het is ruimer, lichter en eigentijdser geworden. Leendertse: "We willen dat er meer jongeren naar het museum komen, dus hebben gekozen om meer aandacht te schenken aan interactie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van tablets en touchscreens.

In het Fruitteeltmuseum is er veel ruimte voor interactie (foto: Omroep Zeeland)

Kleuren

Ook zijn de kleuren in het museum aangepast. Voor de aankleding van het museum hebben ze professionele hulp gekregen van het bedrijf 'Museummakers'. "Zij hebben veel ervaring en dat blijkt ook wel, kijkend naar het eindresultaat." Verder heeft er een uitbreiding van het museumcafé plaatsgevonden en is er een nieuw buitenterras.

De veiling in het Fruitmuseum is gebleven (foto: Omroep Zeeland)

Boomgaarden

Het Fruitteeltmuseum gaat over appels en peren. Het is een ontdekkingsreis door de geschiedenis van fruit en fruitteelt, vanaf de Romeinen tot het heden. Leendertse: "Er is zelfs een echte veilingklok die te bezichtigen is en ook nog werkt." Buiten het museum staan een groot aantal fruitbomen van oude en uiteenlopende rassen en is te zien hoe fruit nu wordt gekweekt.

Het Fruitteeltmuseum heeft een moderne uitstraling gekregen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse gemeenten

Het museum werd sinds 1976, samen met Historisch Museum De Bevelanden in Goes, bestuurd door een aantal Zeeuwse gemeenten op de Bevelanden. In 2011 is deze regeling opgeheven en is het museum overgedragen aan een stichting.

Het enige wat nog moet gebeuren is de tuin. Daar hebben ze bewust mee gewacht tot na de opening. Ze hopen daar namelijk Europese subsidie voor te krijgen. Het is de bedoeling dat dit volgend jaar wordt gerealiseerd.