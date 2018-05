Jan de sollicitatieman is na een jaar zoeken nog steeds gemotiveerd

Jan Dekker is hard op zoek naar een nieuwe baan (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Jan Dekker is dat een goed idee. Door gezondheidsproblemen met zijn longen mocht hij niet langer in de metaalsector werken. Te veel stof. Daarom moet hij op zoek naar iets nieuws, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Ik ben 59 jaar en heb ook nog eens gezondheidsproblemen waardoor ik niet meer automatisch elke functie kan uitoefenen."

Toch blijft Dekker hoopvol. Helemaal nu er een nieuw initiatief komt. "Ik denk dat dit zeer gunstig is." Want tot nu toe liep hij nog wel eens tegen wat dingen op. "Bijvoorbeeld het probleem dat een vacature soms op de websites van wel drie verschillende uitzendbureaus staat. Dat maakt het ondoorzichtig!" En zo zijn er volgens hem nog wel wat lastige punten:

Maar dat is niet het enige. Jan Dekker maakte ook al eens mee dat hij solliciteerde op een functie terwijl de sollicitatieprocedure al bezig was. De vacature was ondertussen nog niet offline gehaald. En dus kwam hij van een koude kermis thuis. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet en zo heeft Dekker nog wel een paar tips voor de nieuwe vacaturebank:

Tot slot heeft Jan Dekker ook nog een raad voor iedere sollicitant. "Solliciteer niet op functies die je niet waar kunt maken. Je moet hem wel kunnen invullen. Solliciteren om te solliciteren heeft geen zin."

En wat de werkgevers betreft gaat Jan Dekker voor eerlijkheid. "Ik heb al eens meegemaakt dat iemand kon onderbouwen waarom mijn leeftijd niet binnen het profiel paste. Als dat goed onderbouwd kan heb ik er geen problemen mee. Maar wees dan dus wel duidelijk. Vertel waarom de leeftijd niet van waarde is. Ik, en ik denk ook andere mensen, wil graag weten waarom en duidelijkheid is dan de hoofdzaak."