Zoektocht naar tweede vermiste duiker hervat

Op het Grevelingenmeer is de zoektocht hervat naar een duiker die sinds zaterdag vermist wordt. Gisteravond is het lichaam gevonden van de andere duiker. Het lichaam is geborgen en door een onderzoeksteam van de politie geïdentificeerd. In de loop van de ochtend moet de familie die identificatie bevestigen.

De zoekactie is vandaag om 9.00 uur hervat. (foto: HV Zeeland) "Gisteravond bij de laatste duik door de marine is het lichaam gevonden in het wrak waar ze aan het duiken waren", vertelt woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid van de politie. Zoeken met sonar De marine gaat vandaag weer een aantal duiken maken in en rondom het wrak. Zij kunnen ook de diepere locaties doorzoeken, waar de brandweerduikers niet bij kunnen komen. "Onder water zoeken we met sonar, omdat het daar behoorlijk diep is", legt Janus uit. "Op het moment dat er op de sonarbeelden iets te zien is wat mogelijk een duiker zou kunnen zijn, dan gaan de marineduikers gericht naar beneden. Zo speuren we stukje bij beetje het duikgebied af." Mocht de marine in en rondom het wrak niks aantreffen, dan wordt de cirkel rondom de duiklocatie groter gemaakt. Politiewoordvoerder legt uit wat er gebeurt tijdens de zoekactie Ervaren duiker De twee duikers hadden zaterdag hun autosleutel afgegeven aan een restauranthouder in de haven van Scharendijke, dat doen duikers vaker omdat ze hun sleutels niet het water in willen nemen. Ze vertelden aan de restauranthouder dat ze naar een bepaald wrak gingen duiken. Toen de twee om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm en werd de zoekactie gestart. Die avond en nacht werd er gezocht met meerdere reddingsboten, duikers en helikopters. Dat leverde toen niks op. Een van de twee vermiste duikers, de 48-jarige Jan Paul Hoogendijk uit Zoetermeer, was zeer ervaren. Hij heeft vorige maand nog op Curaçao zijn instructeursdiploma gehaald. Dat vertelde zijn broer Erik uit Zierikzee gisteren. Lees ook: Vermiste duiker gevonden, tweede duiker nog spoorloos

