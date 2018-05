Buurvrouw Vestrock staat klaar met de koffie

Little Miss Backstage

Sonja heeft zich vier jaar geleden toen ze met pensioen ging aangemeld als vrijwilliger voor het festival. Inmiddels staat ze bij de andere vrijwilligers en het bestuur bekend als 'Little Miss Backstage'. Sonja is niet lang, maar weet van aanpakken. "Ik heb vroeger altijd als cateringsmanager gewerkt voor een groot bedrijf. Dat werk vond ik heel leuk. Nu doe ik bijna hetzelfde, maar dan als vrijwilliger voor Vestrock."

Ik vind de muziek ook heel leuk. Ik ben zelf fan van U2, dus ik kan wel wat hebben." Sonja de Maat, vrijwilliger en buurvrouw van Vestrock

Haar man Henk meldde zich al eerder aan als vrijwilliger. Niet zo gek, als het festival naast je deur is. Sonja: "Ik kan de boel vanaf hier goed in de gaten houden. We zijn zó op het terrein, dus als er iets aan de hand is, kunnen we helpen. Tijdens de opbouw breng ik in de ochtend koffie naar de mannen, dan ga ik terug naar huis om broodjes te smeren voor de lunch." En daar geniet ze van. "Het is leuk om op het terrein te komen en een praatje met iedereen te maken. Na een jaar herkennen ze me nog en dat vind ik wel speciaal."

Fan van U2

Overlast van het festival heeft Sonja niet: "Ik vind de muziek zelf ook heel leuk. Ik ben zelf fan van U2, dus ik kan wel wat hebben." Vestrock vindt plaats op 1, 2 en 3 juni. Onder meer Tom Odell, Kraantje Pappie, Blaudzun, Millionaire en Rowwen Heze staan op het podium. Sonja helpt dan backstage.

Volg Vestrock via Omroep Zeeland

Omroep Zeeland besteedt uitgebreid aandacht aan het festival in Hulst. Op de facebookpagina Uit in Zeeland zijn we er het hele weekend bij. Volgende week kun je op zaterdag- en zondagmiddag het festival volgen in de radio-uitzending en op televisie zie je op zondag 3 juni een verslag met sfeer en optredens. Maandagavond blikt Omroep Zeeland in het tv-programma Evenement van de Week terug op Vestrock Junior, de familiedag van het festival.