Ruim zestig procent van de Zeeuwen vertrouwt medemens

62,9 procent van de Zeeuwen heeft vertrouwen in de medemens. (foto: CBS)

In het noorden van ons land hebben mensen over het algemeen meer sociaal vertrouwen dan in het zuiden. Maar in het zuiden vormen Zeeland en Eindhoven een positieve uitzondering. In het noorden vormt Oost-Groningen een negatieve uitzondering.

Behalve in de politie hebben de Zeeuwen ook veel vertrouwen in de rechterlijke macht (70,2 procent) en het leger (64,3) procent. Helemaal achteraan het rijtje komen wat de Zeeuwen betreft de Tweede Kamer (35,3 procent) en de pers (28,7 procent). Die beide percentages liggen lager dan het landelijk gemiddelde.

Vergelijking

Behalve naar woonregio zijn er ook verschillen per bevolkingsgroep. Mensen met een lage opleiding hebben veel minder vertrouwen in de wereld om hun heen dan mensen met hbo of een universitaire opleiding. Vrouwen hebben minder vertrouwen in andere mensen dan mannen, maar wat meer in politie, banken en de Europese Unie.

Jongere mensen hebben iets meer vertrouwen in officiële instanties dan oudere mensen. Om de verschillende regio's met elkaar te kunnen vergelijken zijn de uitkomsten van de enquête gecorrigeerd naar het aandeel van deze verschillende bevolkingsgroepen in die regio.