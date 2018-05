'Zeeuwse vacatures voortaan op één website'

Screenshot van de nieuwe Zeeuwse online vacaturebank (foto: Omroep Zeeland)

Zo ziet de nieuwe Zeeuwse banensite er dus uit. Het is de bedoeling dat het een online plek wordt waar je terecht kunt voor een baan en stage in de provincie. Zo moet het laagdrempelig worden en makkelijke selectiemogelijkheden bieden, met de hoofdfocus op mbo, hbo en wo.

Te veel verschillende banensites

Volgens De Zeeuwse Connectie (een samenwerkingsverband van bedrijven in de regio) zijn er in de provincie voldoende vacatures, maar wordt het aanbod op verschillende banensites, en dus te verspreid, aangeboden. Daardoor hebben werkgevers moeite de juiste kandidaten te vinden en is het voor werkzoekenden lastig om de juiste vacatures te vinden.

Jim Goedhart van de Zeeuwse Connectie: "Als Zeeuwse werkgevers niet snel genoeg de benodigde werknemers vinden, wordt de arbeidsmobiliteit binnen Zeeland geremd en worden mensen die eventueel bereid zijn om in Zeeland te komen werken ontmoedigd. Maar als wij in Zeeland de krachten bundelen staan we veel sterker!"

De website is voor iedereen die een baan zoekt in Zeeland, maar gedeputeerde Harry van der Maas noemt jongeren in het bijzonder. "We moeten zorgen dat we ze vroegtijdig aan de Zeeuwse bedrijven en instellingen verbinden, dan behouden we ze voor Zeeland."

De website wordt gefinancierd door een bijdrage van de deelnemende bedrijven en de provincie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de online vacaturebank op eigen financiële benen kan staan. Een Zeeuwse werkgever kan vacatures dan gratis plaatsen. Wil je dat je vacature hoger staat en dus beter in beeld is, dan kost je dat rond de dertig euro.

