Tweede vermiste duiker gevonden in wrak

De duiker werd aan het begin van de middag in het duikwrak - een scheepswrak neergelegd voor sportduikers - gevonden. Gisteravond werd het lichaam van de eerste duiker in hetzelfde wrak gevonden. De twee duikers werden sinds zaterdag vermist. Een restauranthouder sloeg zaterdagavond om 22.30 uur alarm toen de mannen hun autosleutel - die ze eerder die dag bij hem hadden afgegeven - nog steeds niet hadden opgehaald.

Diezelfde avond en nacht werd er gezocht met meerdere reddingsboten, duikers en helikopters. Dat leverde toen niks op. Gisteren werd er opnieuw naar de duikers gezocht. 's Avonds werd toen het lichaam van een van de duikers door de marine in het wrak gevonden.

'Je wilt de marineduikers niet in gevaar brengen'

Dat er een halve dag tussen de vondst van het eerste en het tweede lichaam zat, komt doordat de bergers niet wisten hoe de situatie in het wrak was, legt politiewoordvoerder Dennis Janis uit. "Je wilt de marineduikers niet in gevaar brengen. Daarom wordt er heel systematisch en stapje voor stapje gewerkt."

Een van de twee vermiste duikers, de 48-jarige Jan Paul Hoogendijk uit Zoetermeer, was zeer ervaren. Hij heeft vorige maand nog op Curaçao zijn instructeursdiploma gehaald. Dat vertelde zijn broer Erik uit Zierikzee gisteren.

