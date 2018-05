De hemel huilde zachtjes mee voor de slachtoffers van de watersnoodramp

Het orkestwerk wordt bijna nooit uitgevoerd. De locatie in de openlucht, tussen de caissons van het Watersnoodmuseum gaf een extra lading aan de compositie van Van Delden.

Bij de leden van Zeeuws Orkest waren de meningen verdeeld over het In Memoriam. Slagwerker Cora Dellebeke vond het jammer dat maar heel kort het enorme geweld waarmee het water indertijd Zeeland binnen denderde te horen is in de compositie. Celliste Wietske Lelie daarentegen vond het Im Memoriam indrukwekkend omdat de angst en verdriet zo voelbaar is in de muziek.

Optreden met BLØF

Het Zeeuws Orkest sloot met dit concert in Ouwerkerk hun zomerserie af. Op 28 juni opent het Zeeuws orkest samen met BLØF 13e editie van Concert at Sea op de Brouwersdam.

